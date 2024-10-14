Ankara'da taksiyi gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1448 lira, 3 cep telefonu ve kesici alet ele geçirildi.

Aracı ilçe girişinde durduran Cinayet Büro ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, takside bulunan S.P. ve A.E.A'yı gözaltına aldı.

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