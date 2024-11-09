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        Kırıkkale'de 2 kişi kuş almaya gittikleri evde gasbedildi

        Kırıkkale'de 2 kişiyi gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:43
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        Kırıkkale'de 2 kişi kuş almaya gittikleri evde gasbedildi
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        Kırıkkale'de 2 kişiyi gasbettikleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuş satın almak için Kırıkköy Mahallesi'nde bulunan bir ikamete giden M.T. ve E.A, darbedilerek telefonları ile bir miktar paralarının zorla alındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

        Ekipler, yaptığı çalışmada olay sırasında evde bulunan A.B, B.E, H.K, Ü.D. ve Y.C.S'yi yakaladı.

        Evde ve zanlıların üzerindeki aramada 3 tabanca, 1 tüfek, 41 fişek, 3 kesici alet, çivili sopa, bir esrar, sentetik uyuşturucu, 3 sentetik uyuşturucu hap ve çalıntı olan 2 dizüstü bilgisayar ile tablet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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