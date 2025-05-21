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        Kırıkkale'de yolcu otobüsü PTS direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:48 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:54
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        Kırıkkale'de yolcu otobüsü PTS direğine çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yolcu otobüsünün Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Aydın'ın Didim ilçesinden Rize'ye gittiği öğrenilen P.S. idaresindeki 61 LL 909 plakalı yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi girişinde PTS direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle direk devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otobüsteki yolculardan R.B. ile M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Çorum istikameti, devrilen direğin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.﻿

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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