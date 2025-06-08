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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:51 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:51
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        Kırıkkale'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.Ö. ile H.M. (38) arasında Kaletepe Mahallesi 1067. Sokak'ta tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.M. üzerindeki tabancayla M.Ö'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli H.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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