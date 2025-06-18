Kırıkkale'de 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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