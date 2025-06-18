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        Kırıkkale'de 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:32
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        Kırıkkale'de 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "hırsızlık" suçundan hakkında 21 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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