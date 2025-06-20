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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:13
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        Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
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        Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 3 otomobilin çarpışması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

        Dispanser Kavşağı'nda hafif ticari aracın 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması ve iki otomobilin çarpışması, Kıbrıs Caddesi'nde ise iki otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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