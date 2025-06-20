Kırıkkale'de bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Dispanser Kavşağı'nda hafif ticari aracın 3 tekerlekli elektrikli motosiklete çarpması ve iki otomobilin çarpışması, Kıbrıs Caddesi'nde ise iki otomobilin çarpışması KGYS kameralarınca kayda alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı'nda 3 otomobilin çarpışması, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin refüje çıktığı anlar yer aldı.

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