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        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 21:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:32
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        Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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        Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.

        Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.

        Binadan çıkan dumanı gören çevredekiler, yangın tüpleriyle müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Kısa sürede apartmanı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

        Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen ve evde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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