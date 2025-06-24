Kırıkkale'de apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.
Kırıkkale'de 3 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişiye müdahale edildi.
Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı.
Binadan çıkan dumanı gören çevredekiler, yangın tüpleriyle müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Kısa sürede apartmanı kaplayan duman nedeniyle bina sakinleri içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Apartmanda bulunanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen 8 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.
Şarja takılı telefonun bataryasının patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen ve evde büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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