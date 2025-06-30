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        Kırıkkale'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:19
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        Kırıkkale'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

        H.K. yönetimindeki 06 EUL 966 plakalı minibüs ile K.E. idaresindeki 42 BBU 275 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan H.Ö, A.Ö, S.Ç. ve kazaya karışan araçların çarptığı kavşakta bekleyen yaya A.C. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale'deki hastanelere sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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