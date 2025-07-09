Kırıkkale'de 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı
Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.
Kırıkkale'de polisin düzenlediği operasyonda 7'si hükümlü aranan 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 52 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z'yi evde lavabonun kapısının arkasında saklanırken yakaladı.
Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 9 ay ila 8 yıl 9 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile adli para cezası olan bir kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan ve 4 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan S.V. ile "hakaret" suçundan yakalama kararı bulunan M.S. de yakalandı.
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