        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

        Karakeçili ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:38
        Karakeçili'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Karakeçili ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Tören, Kaymakam Yasin Mert'in Hükümet Konağı'nda ilçe protokolünü kabulü ile başladı.

        Karakeçili Münir Karaloğlu Stadı'nda devam eden programda, Kaymakam Mert ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Mert, günün anlam ve önemini belirten konuşmaya yaptı.

        Öğrencilerin şiir okunduğu törende, oratoryo ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

        Tören, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

