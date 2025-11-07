Habertürk
        Bahşılı'da havuç hasadı yapıldı

        Bahşılı'da havuç hasadı yapıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 200 dönümlük arazide ekili olan havucun hasadı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 15:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:31
        Bahşılı'da havuç hasadı yapıldı
        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 200 dönümlük arazide ekili olan havucun hasadı gerçekleştirildi.

        Doğruer Mahallesi'nde Fatih Dursun Parlak'a ait arazideki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş de katıldı.

        Yaklaşık 5 bin ton ürün elde edilen bölgede incelemelerde bulunan Ateş, Bahşılı toprağının yapısı ve sulama suyunun kalitesiyle havuca özel bir aroma kazandırdığını belirtti.

        Ateş, "Bahşılı Havucu markasını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bölgede yetiştirilen kaliteli ürünlerimiz hem Kırıkkale hem de Ankara pazarlarında tüketicilerle buluşuyor. Üreticilerimizin emekleriyle bu markayı daha da büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Parlak ise üretime devam ettiklerini ve devlet desteği ile sera kurmayı planladıklarını kaydetti.

        Hasada, Bahşılı İlçe Tarım Müdürü Davut Balcı ve yetkililer de katıldı.

