        Bahşılı ilçesinde soğan hasadı yapıldı

        Bahşılı ilçesinde soğan hasadı yapıldı

        Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde soğan hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:41
        Bahşılı ilçesinde soğan hasadı yapıldı
        Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyünde soğan hasadı yapıldı.

        Karaahmetli Baraj Gölü kıyısındaki 80 dönüm araziye soğan eken Hasan Tarık Bozkoyun, yaptığı açıklamada, bu sene kurak geçmesine rağmen güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini ifade etti.

        İl ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle hasadı tamamladıklarını belirten Bozkoyun, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı da takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

