Kırıkkale'de atıyla elektrik direğine çarpan kişi öldü
Kırıkkale'de gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarpan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Karacali köyünde, Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
