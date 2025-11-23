Habertürk
Habertürk
        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de atıyla elektrik direğine çarpan kişi öldü

        Kırıkkale'de gezintiye çıktığı atıyla elektrik direğine çarpan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:29 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:29
        Merkeze bağlı Karacali köyünde, Emrah Kavlak (46) gezintiye çıktığı atıyla yol üzerindeki elektrik direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kavlak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

