Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 2'si tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar maktulün kardeşi Y.G. ile D.U, G.F.G. ve H.U. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan kadının kardeşi Ş.G. ile K.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, tutuklu Ş.G'nin "iştirak halinde tasarlayarak akrabayı kasten öldürme", diğer tutuklu K.U. ile tutuksuz D.U'nun da "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ayrıca bu 3 sanığın "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklardan Y.G'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, G.F.G. ve H.U'nun ise beraatini talep etti. Sanıklar ise savunmalarında önceki ifadelerini tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi. Sanık avukatların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi. - Olay Sevgi Gülden Yalçıner'in Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış ulaşmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. tutuklanmış, G.F.G, D.U, Y.G. ve H.U. daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.