        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale OSB'de 2 işçinin öldüğü iş kazasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

        Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin, işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:37
        Kırıkkale OSB'de 2 işçinin öldüğü iş kazasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
        Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin, işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.

        Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün, işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), kaynak sırasında kayan sacın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

