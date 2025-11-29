Kırıkkale OSB'de 2 işçinin öldüğü iş kazasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Yahşihan ilçesindeki OSB'de faaliyet gösteren fabrikada dün kaynak sırasında yaşanan kazayla ilgili işletme sahibi Ö.K, işletme müdürü F.B. ve işletme şefi İ.Ö. gözaltına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada 2 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasına ilişkin, işletme sahibi, işletme müdürü ve işletme şefi gözaltına alındı.

