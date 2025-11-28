Habertürk
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale'de okul açılışına katıldı

        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale'de okul açılışına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde okul açılışına katıldı.

        Giriş: 28.11.2025 - 17:02 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:02
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale'de okul açılışına katıldı
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde okul açılışına katıldı.

        TOBB tarafından yaptırılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, yaptıkları proje ve uygulamalarla ülkenin kalkınması için destek olan Hisarcıklıoğlu'na, çalışma arkadaşlarına ve oda başkanlarına teşekkür etti.

        TOBB'un ülkenin her yerinde okul, uygulama ve sanat merkezleri ile AR-GE birimlerine destek olduğunu ifade eden Yüksel, kendileriyle gurur duyduklarnı dile getirdi.

        Yapılan duanın ardından öğrencilerin kurdele kesmesiyle okulun resmi açılışı yapıldı.

        Yüksel, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri daha sonra bir sınıfı ziyaret ederek, öğrencilere kitap dağıttı.

        Bu sırada bir öğrenci, arkadaşlarıyla Togg fabrikasını kurulduğu günden beri merak ettiklerini belirterek, fabrikayı ziyaret etmeleri konusunda destek istedi.

        Hisarcıklıoğlu da "İnşallah sizi oraya götürelim." dedi.

        Protokol üyeleri, daha sonra okulun bahçesine dikilen fidanları suladı.

