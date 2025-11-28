Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de kargo aracında kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

        Kırıkkale'de bir kargo aracında 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:09
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesinde durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.

        Araçta yapılan aramada, M.C. (41) ve N.E. (37) tarafında başka bir ilden gönderildiği tespit edilen 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

