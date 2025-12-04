Habertürk
        Kırıkkale'de asker eğlencesinde havaya ateş eden 10 kişiye işlem yapıldı

        Kırıkkale'de bir asker eğlencesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle 10 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 11:55
        Kırıkkale'de asker eğlencesinde havaya ateş eden 10 kişiye işlem yapıldı
        Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Asker eğlencesi yapıldığı belirlenen bölgede, 190 boş kovan tespit edildi.

        Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararı kapsamında, 3 ikamet ve 8 araçta 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 763 fişek ele geçirildi.

        Bölgedeki 10 kişi hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

