Kırıkkale'de asker eğlencesinde havaya ateş eden 10 kişiye işlem yapıldı

Bunun üzerine nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararı kapsamında, 3 ikamet ve 8 araçta 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 763 fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de bir asker eğlencesinde havaya ateş ettikleri gerekçesiyle 10 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

