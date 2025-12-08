Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor

        Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:46 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:46
        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklardan kadının kardeşi Ş.G. ile H.U, tutuksuz sanıklar maktulün kardeşi Y.G. ile D.U. ve G.F.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Tutuklu sanıklardan K.U. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Maktulün tutuklu kardeşi Ş.G. savunmasında, 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

        Kendisinin kardeşiyle bir sorununun olmadığını iddia eden Ş.G, "Sadece alacak verecek meselemiz vardı. Ben yapmadım, olayla alakam yok. Takdir sizindir." dedi.

        Sanık K.U. ise maktulle bir alakasının olmadığını öne sürerek, tahliyesini talep etti.

        H.U. da 14 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, tahliyesini istedi.

        Tutuksuz sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

        Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi.

        Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan H.U'nun tahliyesine, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.

        Mahkeme, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

        - Olay

        Sevgi Gülden Yalçıner'in Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış halde ulaşmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G, yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. tutuklanmış, G.F.G, D.U. ve Y.G. daha sonra adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", G.F.G, K.U. ve D.U'nun ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanıklardan H.U'nun ise yaşının küçük olması nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ayrı yürütülmesine karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

