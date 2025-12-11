Kırıkkale'de kayınpederinin silahla yaraladığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Kırıkkale'de 6 gün önce kayınpederi tarafından silahla yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık'ta kayınpederi Y.E. tarafından tabancayla vurulan Eser Ereli, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık'ta oğlunun boşanma aşamasında bulunduğu Eser Ereli ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada gelinine ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.
Ağır yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, Ereli de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Olayın ardından kaçan şüpheli, yakalanarak tutuklanmıştı.
