Kırıkkale'de kayınpederinin silahla yaraladığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık'ta oğlunun boşanma aşamasında bulunduğu Eser Ereli ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada gelinine ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık'ta kayınpederi Y.E. tarafından tabancayla vurulan Eser Ereli, Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

