        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Haberleri

        Kırıkkale'de uygulamadan kaçan sürücü dronla takip edilerek yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:07 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:07
        Kırıkkale'de drone destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulama levhasını fark eden sürücü Y.D, hafif ticari aracıyla yolunu değiştirerek kaçmaya başladı.

        Polis ekiplerinin dron ile havadan yapılan takip ve yönlendirmesi sonucu yakalanan Y.D'nin sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

        Sürücü ile araç sahibine 46 bin 874 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

