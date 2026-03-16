Kırıkkale'de firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan eski hakim ve emniyet amiri yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Iğdır adli makamlarınca haklarında FETÖ üyeliğinden arama kararı bulunan eski hakim H.A. ve eski emniyet amiri İ.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

