        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Kırıkkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:56
        Kırıkkale'de şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

        Kırıkkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerin bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı.


        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ve personeli, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine yönelik bakım, onarım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Kazel, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.


        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak gördüklerine dikkati çeken Kazel, şunları kaydetti:


        "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizin mevcut durumlarını da kayıt altına alarak gerekli çalışmaların yapılması için takip ediyoruz. Gelecek nesillere, kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir."

