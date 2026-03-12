Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın kabulü dolayısıyla program düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.





Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.







Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı, 5/A sınıfı koro dinletisi sundu.



Oratoryo ile devam eden programda, İstiklal Marşı'nın yazılış süreci canlandırıldı.



Okullarda düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.



Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ata dönmez ile ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



