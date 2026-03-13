Kırıkkale'de ramazanda kurulan stantlardaki bazı gıda ürünlerinde etiket uyumsuzluğu tespit edildi
Kırıkkale'de ramazan ayı nedeniyle kurulan satış yerlerindeki bazı gıda ürünlerinde etiket uyumsuzluğu tespit edildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan geçici fuar alanında, ilk günden itibaren denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtildi.
Resmi kontroller sırasında, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetlemek amacıyla işletmelerden numuneler alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, halk sağlığını doğrudan tehdit etmeyen etiket uyumsuzlukları tespit edilmiş, devam eden şahit numune süreci dikkate alınarak ihtiyati tedbir amacıyla ürünlere el konulmuştur. 5996 sayılı kanun kapsamında yasal süreç devam etmekte olup, kesinleşen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.