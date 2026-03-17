        Kırıkkale'de "Şehitler Anıtı" açıldı

        Kırıkkale Belediyesi tarafından şehitlerin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptırılan "Şehitler Anıtı"nın açılışı törenle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Büyük Şehir Parkı'nda inşa edilen anıtta düzenlenen açılış, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Yapılan duanın ardından konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, bugün Kırıkkale'nin kentsel hafızasına sadece bir anıt değil, bu toprakların varlık sebebini haykıran bir "vefa mührü" vurduklarını söyledi.

        Bu eserin, vatanın mukaddesatını canından aziz bilen kahramanlara duydukları minnetin somut bir tezahürü olduğunu vurgulayan Önal, şöyle konuştu:

        "Kırıkkale sadece bir sanayi ya da tarım kenti değildir. Kırıkkale, bu vatanın harcına en çok can veren, her sokağında bir kahramanının adını yaşatan fedakarlık kalesidir. Bu anıt, evlatlarını Peygamber ocağına gönderirken 'önce vatan' diyen anaların, babaların ve geride dimdik duran eşlerin vakarına sunulmuş bir şükran nişanesidir. İnşa ettiğimiz bu anıt, sadece bir mimari proje değil, şehitlerimizin aziz hatırasını istikbale taşıyacak olan ebedi bir nöbet kulübesidir. Geçen gece bu anıtın ışıklarını ilk kez yaktığımızda, o parıltının sadece karanlığı değil, bir milletin sönmeyecek olan 'istiklal iradesini' temsil ettiğine bir kez daha tanık olduk. O ışık, şehitlerimizin sönmeyen ocağı, ailelerimizin bitmeyen gururudur."

        Kırıkkale Vatan İçin Can Verenler Derneği Başkanı Mümtaz Torunlu da anıtın yapılmasından dolayı Başkan Önal'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan anıt ziyaret edilerek, karanfil bırakıldı.

        Programa Vali Yardımcıları Ahmet Sait Kurnaz ve Recep Yüksel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

