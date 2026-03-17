Kırıkkale'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kırıkkale'de 34 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Yuva Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ilk katında yaşayan K.D'den haber alamayan bir yakını adrese gitti.
Evde K.D'yi hareketsiz gören yakını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerde K.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen K.D'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
