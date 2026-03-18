        "Kilit Kavşak" Kırıkkale'de bayram trafiği yoğunluğu başladı

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:31 Güncelleme:
        Bayram için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin yola çıkmasıyla 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluğun yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

        Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına izin vermiyor.

        Karayolları ekipleri ise trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

