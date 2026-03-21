        Bayram tatilinden dönenler Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu

        Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bayram için memleketlerine gidenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bayramın 2. gününde trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

        Trafik polisleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri, trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

        Trafik yoğunluğunun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

