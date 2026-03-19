        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Giriş: 19.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

        "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

        Karayolları ekipleri ise trafiğin sekteye uğramaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

        Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, jandarma ve polis ekiplerinin bayramını kutladı.

        Vali Sarıibrahim, burada gazetecilere, Kırıkkale'nin Anadolu'nun göbeğinde, kalbinde ve 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer aldığını söyledi.

        Toplam 122 ekip ve 777 personelle vatandaşın huzurlu bayram geçirmesi için sahada olduklarını ifade eden Sarıibrahim, "Dileğimiz ve isteğimiz, sevdiklerimizle hep beraber şeker tadında bir bayram geçirelim. Başta şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Sürücülerimize trafik güvenliği anlamında emniyet kemeri başta olmak üzere arkadaşlarımızın uyarılarını dikkate almalarını, belirli sürelerde dinlenmelerini, hız ve diğer kurallara uymalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadar bir kazamız yok. İnşallah bundan sonra da karşılaşmayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

