Yahşihan’da Millet Kıraathanesi açıldı

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Konya Ovası Proje (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından "KOP Okuyor" program kapsamında finanse edilen Yahşihan KOP Millet Kıraathanesi törenle açıldı.

KOP Millet Kıraathanesi açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli skeç ve gösteriler sunuldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, KOP Millet Kıraathanesi Projesi’nin hayırlı olmasını dileyerek öğrencilerle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Yahşihan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen açılışa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KIRIKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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