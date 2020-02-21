Traktörüyle kara saplanan kişi donmaktan kurtarıldı

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Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hayvanlarına traktörüyle saman götürmek isterken kara saplanan besici, ekiplerin iş makinesiyle 4 saatlik çalışması sonucu donmaktan kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uzunlar köyüne traktörüyle saman götürmek isterken henüz ismi öğrenilemeyen bir besici, karla kaplanan yolda içinde yaklaşık 4 saat boyunca mahsur kaldı. Bir süre haber alamayan yakınları tarafından jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle karla kaplanan yolu açtı. Aşırı soğuk nedeniyle donmaktan kurtarılan besici ekiplerin yardımıyla köyüne gitmesi sağlandı.

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