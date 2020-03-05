Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Ulaştırma Bakanı Turhan, Ankara-Sivas YHT hattında ilk test sürüşünü yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 9 milyar 749 milyonluk yatırım maliyetli AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında ilk test sürüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını incelemek üzere Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, burada enerjili test sürüşünü gerçekleştirdi. 15 kilometrelik demir yolu hattında test sürüşü yapan Bakan Turhan, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Turhan’a, test sürüşü sırasında Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu ve yetkililer katıldı.
AnkaraSivas arasındaki mesafeyi 2 saate indirecek projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: 'Dolandırıcılara dikkat'
YEREL HABERLER İnternet kullanıcılarına önemli uyarı: ...
Nüfus müdürlüğünden ‘mesai saati’ açıklaması: öğlen ve akşam 1'er saat fazla mesai yapacaklar Nüfus Müdürlüklerinde öğlen ve akşam mesaileri 1 saat uzadı
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüğünden ‘mesai saati’ açıklaması: öğlen ...
Mehmetçiğe taksicilerden destek Sarı taksiler vatan için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Mehmetçiğe taksicilerden destek Sarı taksiler vatan ...
Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı Kasapoğlunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Sezer ile Başkan Saygılı, Spor Bakanı ...
Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek oldu Öğrencilerden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek Şehitlerin isimleri tek tek okunarak 'burada' denildi
YEREL HABERLER Öğrenciler Mehmetçik için tek yürek ...
Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak
YEREL HABERLER Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda ...
(Görüntülü) Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü
Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü
YEREL HABERLER Kırıkkale'de makineye sıkışan işçi öldü
Kırıkkale’de iş kazası: 1 ölü Demir çekme makinesine kolunu kaptıran işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kırıkkale’de iş kazası: 1 ölü Demir çekme makinesine ...
3 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi Kargo şirket aracında 3 ton kaçak tütün
YEREL HABERLER 3 milyon liralık kaçak tütün ele geçirildi Kargo ...
Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet üretilecek
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli 'Delice beyazı üzüm'den 150 bin adet ...
Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi olacak
YEREL HABERLER Mahalle konakları semt sakinlerinin yeni adresi ...
Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek konvoyu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de ‘Bahar Kalkanı Harekatı’na destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X