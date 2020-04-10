Kırıkkale'de evden çıkmayanlara sokak konseri

<br>Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Eyüp (29) ve İsa Karalök (27) kardeşler, mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan komşularına, garajda kurdukları ses sistemi ile bağlama ve org eşliğinde konser verdi.<br>Bahçelievler Mahallesinde oturan müzisyen İsa Karalök, daha önce vekil imamlık yapan ve atama bekleyen ağabeyi Eyüp Karalök ile evlerinin garajında ses sistemi kurarak, mahalle sakinleri için konser verdi. Bağlama ve org eşliğinde konser veren Karalök kardeşler, 'evde kal' çağrılarına uyan komşularına moral sağladı. Koronavirüs tedbirlerine uyarak evden çıkmayan mahalle sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak müziğe eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise garajın önünde sosyal mesafe kuralına uyarak, müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. <br>Eyüp Karalök, mahalle sakinlerine bu zor süreçte moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Karalök, "Vatandaşlarımızın istek parçaları oluyor. Genelde de oyun havası isteği geliyor. İstek için telefonla arıyorlar veya yoldan geçen biriyle isteklerini iletiyorlar. Onlar içeride biz burada eğleniyoruz. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza moral vermeye çalışıyoruz. Allah'ın izniyle içerisinde bulunduğumuz süreci kısa zamanda moralli bir şekilde bitireceğiz" diye konuştu.<br>İsa Karalök de "İnsanlar evinden çıkamadığı için kendi çapımızda böyle bir etkinlik düzenledik. Sağolsun mahalle sakinleri de balkonlara çıkarak bize eşlik ediyor. Bunu yaparken de sosyal mesafemizi koruduk. Biz iki günde bir 2 saat çalarız ve mahalle sakinlerini eğlendiririz. Çok fazla da çalmıyoruz. Rahatsız olanlar veya hasta olanlar vardır. Böyle bir şikayet geldiği zaman hemen kapatıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Hasan Akyıldız<br>2020-04-10 11:50:16<br>

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