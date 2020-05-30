Kırıkkale'de şiddetli yağış etkili oldu Yağmuru gören telefon kulübelerine saklandı

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Kırıkkale kent merkezinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre bugün öğle saatlerinde yurdun birçok kesiminde yağmurun etkili olacağı belirtildi. Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede etkisini artırdı. Yer yer sağanağa dönüşen yağış, kentte aralıklarla etkisini sürdürdü. Kısa süreli şiddetli yağmur, kenti adeta esir aldı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çareyi açık iş yerlerinin yanı sıra telefon kulübesi ve tentelerin altında saklanmakta buldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan yağmur sonrasında sürücülerin de zorluk yaşadığı görüldü.

Kent merkezinde yağmur, zaman zaman etkisini sürdürüyor.

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