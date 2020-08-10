Pilot il Kırıkkale'de 5 bin 730 iş yeri denetlendi



Hasan AKYILDIZ-KIRIKKALE, (DHA)KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede uygulanacak yeni tedbirleri içeren 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli'nde, pilot il seçilen Kırıkkale'de bugüne kadar 5 bin 730 iş yeri denetlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirlerine ilişkin yayımlanan ek genelgeyle salgınla mücadelede yeni yöntemlere gidildi. Bu kapsamda pilot il seçilen Kırıkkale'de, 'Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli' hayata geçirildi. Kırıkkale Valiliği bünyesinde oluşturulan 'İl Salgın Denetim Merkezi' ile 100 kişilik il salgın denetim ekibi kuruldu. 5 gün önce göreve başlayan ekip, sokak sokak gezerek, iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerde denetim yaptı. Denetlenen kişilerin isim, adres ve varsa ihmal bilgileri kayda alınıp oluşturulan veri tabanına aktarıldı. Kentte denetimlerini sürdüren ekibin, şu ana kadar 5 bin 730 iş yerini denetleyerek, uyarıda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan denetimlerin bu hafta da süreceği ve ikinci uygulamada kurallara uymayan işletmelere ceza uygulanacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Merkez Hasan AKYILDIZ

2020-08-10 14:08:26



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