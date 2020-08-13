Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı Yangında 2 ev zarar gördü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir kişi, alacakverecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı. Alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.
Olay, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'ndeki Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacakverecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında yolcu taşımacılığında kullanılan 71 M 0231 plakalı minibüse benzin döküp yaktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.