Kırıkkale'de kaçak rakı operasyonu: 950 litre ele geçirildi Evinin bahçesinde kaçak rakı üretirken yakalandı

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 950 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulakyurt ilçesine bağlı Ağaylı köyünde M.Ç. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak rakı imal ettiği bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda yapılan arama neticesinde 950 litre kaçak rakı, 1 adet rakı damıtma düzeneği, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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