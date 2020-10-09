Çocuğu gibi baktığı kedisini gözyaşları içinde toprağa verdi Yahşihan ilçesine hayvan mezarlığı kuruldu, ilk toprağa verilen Güneş kedi oldu

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Ayfer Cesur, henüz 40 günlükken sahiplendiği ve çocuğu gibi baktığı 'Güneş' isimli kedisini gözyaşları içinde toprağa verdi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde Ayfer Cesur, 3.5 yıldır evinde çocuğu gibi baktığı 'Güneş' isimli kedisinin karaciğer hastalığından dolayı yaşamını yitirmesi üzerine toprağa vermek için Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’dan yardım istedi. Bunun üzerine Türkyılmaz, ilçede evcil hayvan besleyenler için 500 metrekare yer tahsis etti. Belediye görevlileri tarafından toprağa verilen Güneş'in bir mezarı olduğu için Ayfer ve kızı Melike Cesur ve yeğeni Alper Çelebi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Güneş’in en sevdiği mama mezarlığına bırakıldı.

İHA muhabirine konuşan Ayfer Cesur, Güneş’in doğuştan karaciğer hastası olduğunu ifade ederek, “Tuvaletini de yapamadığı için baskı yapmış. Ateşlendi hastalandı. 18 gün seruma götürdüm. Ayakları delik delik oldu damarları patladı. İki kere Ankara’ya gittim orada öldü. Bağlandım kaldım orada. Güneş’i alacaktım biz buraya dönecektik” dedi.



"Başkanım hayvan mezarlığı talimatını verdi"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın hayvanlar konusunda duyarlı olduğunu anlatan Cesur, “Güneş’im yaşarken de bize çok faydası oldu. Güneş’im kaybolmuştu o zaman da bize çok yardımcı olmuştu. Güneş’im ölünce başkanımız aklıma geldi. Bize dedim bir toprak parçası verir mi? Çünkü kediye kimse değer vermiyor. Bahçeye gömsem alıp atacaklar. Osman Türkyılmaz’ı aradım başkanım Güneş’i kaybettim diye o da çok üzüldü. Bir toprak parçası dedim. Biz nereye gömebiliriz? O da, ‘Biz bir hayvan mezarlığı yapalım. Bizim hayvan mezarlığına ihtiyacımız olduğunu öğrendik’ dedi. Hemen hayvan mezarlığı talimatını yarın vereyim dedi. Benim gözyaşlarım bir anda sevince dönüştü” dedi.



"Buraya mermerini de yaptıracağız"

Cesur, “Çok üzüntülüyüm ama benim çocuğumun bir mezarı olacak. Hani hangi hayvana nasip olur böyle. İnsanlara bile mezar nasip olmuyor” diyerek, şunları kaydetti:

“O yüzden çok mutlu oldum. Allah razı olsun Osman başkandan. Dün geldik İmar Müdürü Şahin bey ve yanındaki arkadaşları. Aynı bir insana yapılan muamele şeklinde benim çocuğumun mezarı kazıldı denettik. Tabii biz buraya mermerini yaptıracağız. Onun fotoğraflarını koyacağım.”



"Lütfen sokak hayvanlarını koruyalım"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise “İmar Müdürlüğümüzle beraber 500 metrekare bir alan belirledik. Bu alanda bundan sonra Yahşihan ilçemizde ikamet edip evcil hayvan besleyen hayvan sever dostlarımıza bir alan tahsis ettik. Bununda ilk meclis toplantımızda buranın hayvan mezarlığı olarak tahsisini yapacağız. Buradan tüm hayvan severlere tüm insanlığa şunu demek istiyorum; Lütfen sokak hayvanlarını koruyalım. Yemeklerini ve sularını eksik etmeyelim” dedi.

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