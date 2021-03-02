Kırıkkale'de İl Pandemi Kurulu toplandı

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamların video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, korona virüs risk haritasında turuncu renk ile yüksek riskli şehirler arasında yer alan kentte, Covid19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi. Salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceğinin kaydedildiği toplantıda ayrıca kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.