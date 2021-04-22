CHP'li Nazlıaka, Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırıkkale'de boşandığı eşi Fedai Varan tarafından kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, kadına yönelik şiddetle mücadele için hayata geçirdikleri 'Yaşam Hak' projesi kapsamında Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu. Nazlıaka ve partili kadınlar, önce Yahşihan ilçesinde CHP ilçe kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Nazlıaka, "5 Aralık tarihinde hataya geçirdiğimiz 'Yaşam Hak' projemizle il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunuyoruz ve bu 'Yaşam Hak' projemiz sayesinde 444 8285 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti ve CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde de barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde destek hizmetleri sağlıyoruz. Ayrıca tüm duruşmalarda şiddet mağduru olan kız kardeşlerimizin ve istismara uğramış çocuklarımızın aileleriyle bir araya geliyoruz. Görüyoruz ki bizlerin varlık gösterdiği duruşmalarda daha iyi kararlar çıkıyor. Davaların da sonuna kadar takipçisi oluyoruz. Karakollarda, adliyelerde, pastanelerde, duruşmalarda ve her yerde kız kardeşlerimizle bir arada oluyoruz" dedi.

Nazlıaka, Kırıkkale ziyareti sırasında 18 Ağustos 2019 tarihinde boşandığı eşi Fedai Varan tarafından lokantada kızı F.B.V.'nin yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesini de ziyaret etti. Nazlıaka, Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut, annesi Fadime Bulut ve şu anda 12 yaşında olan F.B.V. ile sohbet etti. CHP'li kadınlar, daha sonra Kırıkkale'den ayrıldı.

DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-22 19:46:54



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