Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi, mum üfleyip pasta kestiler

Kırıkkale’de doğum günü olan 14 çocuğa sürpriz yapan jandarma ekipleri pasta alarak mum üfletti.

Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 182’nci yıl dönümünü kutluyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı da, bu kapsamda farklı bir çalışmaya imza attı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşuna denk gelen 14 Haziran günü köy ile beldelerde yaşayan ve doğum günü olan 14 çocuğu tespit eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, onlara sürpriz yaptı. Kapı kapı dolaşarak vefalarını gösteren ekipler, çocuklara ve ailelerine büyük mutluluk yaşattı.

Çocukların yaşadığı evlerin kapısını çalan jandarma ekiplerini karşılarında gören çocuklar önce şaşkınlık yaşadı. Ardından doğum günü pastasını gören çocuklar, sevinçlerini gizleyemedi. Dilek tutarak mum üfleyene çocuklar, kendileri için alınan pastayı da kesti.

Çocuklara doğum günü hediyeleri de veren ekipler Jandarma Genel Komutanının selamını da iletti.

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