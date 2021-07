Kırıkkale'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Valiliği, kentte ormanlık alanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Kırıkkale Orman Yangınlarını Önleme Mücadele Komisyonu, Vali Yunus Sezer başkanlığında toplandı. Toplantıda son günlerde artan orman yangınları nedeniyle birtakım tedbirler alındığı duyuruldu.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "30 Temmuz- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında (görevli personel hariç) her ne maksatla olursa olsun; Kırıkkale 100'üncü Yıl Devlet Ormanına, Yuva, Hasandede , Dinek Dağı , Çelebi , Ahılı köyü, Çelebi Karabucak Köyü Ağaçlandırma Sahalarına, Selamlı, Bıyıkaydın, Ulaklı, Koçubaba, Dağsolaklısı, Kavlak, Kenanbeyobası, Mehmetbeyobası, Gazibeyli köyleri ile Karakeçili Kızılırmak, Keskin Attepesi ve çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Dinek dağı orman alanına, Çipideresi, Dağsolaklısı ile Hisarköy çevresindeki Toprak Muhafaza sahaları ile Sulakyurt ilçesi Deredüzü Köyü çevresindeki Ağaçlandırma Sahalarına, Pazarcık Köyü ve Kırıkkale yolu üzerindeki ağaçlandırma sahası ile Sulakyurt ilçesi Özdere Ağaçlandırma sahası, Delice ilçe merkezi çevresindeki Erozyon Kontrol Sahası'na, Kazmaca Ağaçlandırma Sahası, Yahşihan ilçesi Irmak ve Kılıçlar Ağaçlandırma sahaları ile Küçükavşar, Meşeyayla, Büyükyağlı, Çongar, Çatallı köyleri rehabilitasyon sahalarına ve her türlü Orman ve Ağaçlandırma sahalarına girmek yasaktır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-07-30 23:00:49



