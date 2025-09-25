Habertürk
        Kırıkkale'de husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

        Kırıkkale'de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, kaçan 2 şüpheli ise kısa süren takip sonucu yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 00:56 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:56
        Husumetliler arasında silahlı kavga: 1 yaralı
        Olay, akşam saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Cadde üzerinde karşılaşan R.Ü. (19) ile aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ş. ve A.Y., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., üzerinde bulunan silahla, R.Ü.’ye ateş etti. R.Ü. bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, şüpheliler A.Ş. ve A.Y. ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheliler ise yaklaşık yarım saat süren takibin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Kırıkkale
        #kırıkkale haber
        #yerel haber
