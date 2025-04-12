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        Haberler Gündem Çevre Kırklareli'de derede kirlilik ve köpük | Son dakika haberleri

        Kırklareli'de Saranlı Deresi'nde kirlilik nedeniyle köpükler oluştu

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde atıklar nedeniyle kirlilik ve köpük oluştu, çevreye kötü kokular yayılmaya başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.04.2025 - 18:53
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        Kırklareli'de derede kirlilik ve köpük
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nden geçen Saranlı Deresi, atıklar nedeniyle kirlendi.

        Kahverengine bürünen derenin bazı bölümleri, kirlilik nedeniyle beyaz köpüklerle kaplandı. Dereden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahallelinin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Derede araştırma yapan ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı. Son zamanlarla kirliliğiyle gündeme gelen derede daha önce de balık ölümleri yaşanmıştı.

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        Bölgede hayvancılık yapan Nazmi Yılmaz, derenin yıllar içinde artarak kirlendiğini belirterek, "Daha önce burada balıklar vardı, balıkların hepsi öldü. Ben her gün bu sudan koyunlarımla geçiyorum, koyunlarım kuzu atıyor, düşük yapıyor bu pis koku ve sudan dolayı. Derenin bir an önce temizlenmesini istiyoruz" dedi.

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