Kırklareli'de derede kirlilik ve köpük

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nden geçen Saranlı Deresi, atıklar nedeniyle kirlendi.

Kahverengine bürünen derenin bazı bölümleri, kirlilik nedeniyle beyaz köpüklerle kaplandı. Dereden çevreye ağır kokular yayılması üzerine mahallelinin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Derede araştırma yapan ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı. Son zamanlarla kirliliğiyle gündeme gelen derede daha önce de balık ölümleri yaşanmıştı.

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Bölgede hayvancılık yapan Nazmi Yılmaz, derenin yıllar içinde artarak kirlendiğini belirterek, "Daha önce burada balıklar vardı, balıkların hepsi öldü. Ben her gün bu sudan koyunlarımla geçiyorum, koyunlarım kuzu atıyor, düşük yapıyor bu pis koku ve sudan dolayı. Derenin bir an önce temizlenmesini istiyoruz" dedi.