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        Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonlarında 30 tutuklama

        KIRKLARELİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:40
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        Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonlarında 30 tutuklama
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        KIRKLARELİ merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya platformlarında iletişime geçtiği kişilerden uyuşturucu madde karşılığında kripto para ile de ödeme kabul ettiği belirlendi.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları kapsamında, sosyal medya platformları ve bu platformlarda oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim grupları mercek altına alındı. Çalışmalarda uyuşturucu madde satışı yapan ve uyuşturucu madde karşılığında olan ödemeyi kripto para ile kabul eden şüpheliler, 2 ay boyunca takip edildi. Çalışmalar sonunda 27 ilde 44 kargo yakalanırken, 53 kişiye işlem yapıldı, 9 şüpheli tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        5 İLDE ORTAK OPERASYON

        Dosya kapsamında 8-9 Ocak tarihleri arası 5 ilde 16 şüphelinin adreslerine yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 1 kilo 477 gram esrar, 425 gram likit esrar, 637 gram skunk, 12,76 gram sihirli mantar, 48,75 gram MDMA, 54,71 gram kokain, 59 LSD, 415 ecstasy, 65 sentetik hap, 8,94 gram metamfetamin, 9,60 gram amfetamin, 30,84 gram am-2201 maddesi, 10 gram kenevir tohumu, 7 hassas terazi, 132 bin 875 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 bin 150 dolar, 400 avro, 5 gram altın, 3 çeyrek altın, 1 Reşat altın, 4 ata lira, 52 kilitli poşet, 5 esrar öğütücüsü, 2 tabanca, 86 tabanca mermisi, 2 tüfek, 29 fişek, 16 AK-47 mermisi ve çok sayıda uyuşturucu madde paketleme ve şişelemede kullanıldığı değerlendirilen kilitli şeffaf poşet, folyo, plastik şişe ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı.

        Aynı soruşturma kapsamında yapılan başka operasyondaysa gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 15 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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