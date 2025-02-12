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        Marketten çıkarken silahlı saldırıda yaralandı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkarken tabancayla bacaklarından vurulan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:15
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        Marketten çıkarken silahlı saldırıda yaralandı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde alışveriş yaptığı marketten çıkarken tabancayla bacaklarından vurulan S.D., yaralandı. Saldırı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, önceki akşam Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi’ndeki marketin önünde meydana geldi. S.D.’ye, marketten alışveriş yapıp çıktığı sırada kimliği belirlenmeyen kişi tabanca ile ateş açtı. S.D., bacaklarından yaralanırken, saldırgan kaçtı. O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.D., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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