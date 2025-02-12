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        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:05 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:10
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        Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, aile sağlığı merkezinde incelemede bulundu.

        Vali Turan, 9'Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen Turan, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ardından aile hekimleri ve sağlık personeli ile sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

        Sağlık personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, kentteki sağlık alanında yapılan yatırımlarında devam ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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