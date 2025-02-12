Kırklareli Valisi Turan, incelemelerde bulundu

Sağlık personeline çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, kentteki sağlık alanında yapılan yatırımlarında devam ettiğini kaydetti.

Ardından aile hekimleri ve sağlık personeli ile sohbet eden Turan, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden görev yaptıklarını söyledi.

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