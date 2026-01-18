Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 14:29 Güncelleme: 18.01.2026 - 14:29
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

        Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Hasan ve Ayşegül Kenar ailesini evinde ziyaret etti.

        Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.

        - Besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi

        Kırklareli'nde besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İnece beldesinde, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.

        Eğitimde, kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

