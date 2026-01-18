Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Aile Yılı kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.



Özderin, ilçede yaşamını sürdüren Hasan ve Ayşegül Kenar ailesini evinde ziyaret etti.



Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Özderin, isteklerini dinledi.



- Besicilere kaba yem üretimi eğitimi düzenlendi



Kırklareli'nde besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İnece beldesinde, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.



Eğitimde, kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.







