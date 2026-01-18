Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.



Belediye Başkanı Ercan Özalp, Arabacılar Caddesi ile Dörtoluk Sokak'ta devam eden çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.



İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Özalp, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımların da yenileneceğini kaydetti.



- "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği gerçekleştirildi



Pınarhisar'da "Sabah namazında buluşuyoruz" etkinliği düzenlendi.



Kurudere köy camisinde gerçekleştirilen programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.



İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar'ın namazı kıldırmasının ardından dua edildi.



Yasin-i Şerif okunan programa kaymakam Enver Özderin de katıldı.







